Aboutaleb: geen reden om huldiging te schrappen

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam is niet van plan een eventuele huldiging van Feyenoord volgende week te verbieden na de ongeregeldheden in het centrum zondagmiddag. "We moeten de gebeurtenissen niet overdrijven", zegt hij. "Het zijn enige tientallen jongeren."

Ten tijde van het gesprek met burgemeester Aboutaleb waren er dertig mensen opgepakt voor de rellen in het centrum. Later op de avond werd dat aantal bijgesteld tot honderd.

Volgens de burgemeester was de situatie 'te overzien' en was de mobiele eenheid daar goed tegen opgewassen. "Het was niet alsof er duizenden mensen aan het rellen waren", zegt de burgemeester. "Het zijn plukjes die hardnekkig zijn en op gepaste wijze bestreden moeten worden."

Aboutaleb had als harde voorwaarde voor een huldiging gesteld dat de Feyenoordsupporters zich goed moesten gedragen. "Wat er nu gebeurd is in de stad is niet van dien aard dat je moet zeggen 'geen huldiging'", vindt de burgemeester. "Ik zou bijna honderdduizend mensen teleurstellen omdat enige tientallen mensen zich misdragen hebben. Dat zou ik ook niet op mijn geweten willen hebben."

Wel verbaast de burgemeester zich over de aanwezigheid van sommige mensen tussen de relschoppers. "Ik zie op camerabeelden ook wat volwassen mensen er tussen staan", zegt hij met verbazing. "Daarvan denk ik: 'Wat doe je daar?'. Dit is het moment dat je moet voorlezen aan je dochter. Of met haar haar huiswerk maken."