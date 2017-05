Teleurstelling overheerst in Rotterdam na nederlaag Feyenoord

Foto: Marco de Swart (ANP) Foto: MediaTV

Wat zondag één groot feest had moeten worden in Rotterdam, is uitgelopen op één groot drama. Feyenoord liep het landskampioenschap mis, tot groot verdriet, woede en frustratie van de supporters. Na de wedstrijd tegen Excelsior keerden relschoppers zich tegen de politie.

Agenten werden bekogeld met blikjes, flessen, vuurwerk, hekken, verkeersborden en stoelen. De ME moest op meerdere plekken in het centrum charges uitvoeren en honden en het waterkanon inzetten om de menigte onder controle te krijgen. Overziene situatie

De politie en burgemeester Ahmed Aboutaleb spreken van een 'te overziene situatie'. De meeste mensen gingen na de wedstrijd naar huis, maar 'plukjes jongeren' begonnen te rellen. Zeker honderd mensen zijn opgepakt. Feyenoord had het landskampioenschap tot zondagmiddag binnen handbereik, maar door het 3-0 verlies op Woudestein is de club nog een eind van de schaal verwijderd. Alleen een overwinning op Heracles volgende week stelt de titel veilig voor de Rotterdammers. Massale toestroom

Omdat het er voor de wedstrijd naar uitzag dat het bijna niet meer mis kon gaan, trokken supporters massaal naar Rotterdam om op grote schermen te kijken. Zowel de Coolsingel, het Stadhuisplein , de Meent, de Binnenrotte, de Lijnbaan als het Schouwburgplein stond tjokvol. Ook in de Kuip zaten fans te kijken. Maar toen Excelsior in de tweede helft binnen ruim tien minuten drie doelpunten scoorde, verloren velen de hoop en werd het steeds stiller onder supporters. Nog tijdens de wedstrijd verlieten teleurgestelde fans ontgoocheld en huilend de stad. Ongeregeldheden

Relschoppers die de teleurstelling niet konden verkroppen, gingen later op de vuist met de politie. De ME moest meerdere ingrijpen, omdat groepjes jongeren steeds opnieuw de confrontatie zochten. Rond 18.30 uur was de rust grotendeels wedergekeerd. Ondanks het verlies werden de Feyenoordspelers door veel supporters nog steeds op handen gedragen. Als helden werden ze onthaald toen de spelersbus terugkwam bij de Kuip. Kampioenschap ligt open

Feyenoord heeft volgende week zondag een laatste kans op het kampioenschap. De Rotterdammers staan nu één punt voor op Ajax en zijn daardoor alleen bij winst zeker van de schaal. Mocht het Feyenoord alsnog lukken kampioen te worden, dan kan een huldiging de volgende dag nog steeds doorgaan. Burgemeester Aboutaleb vond de ongeregeldheden zondagmiddag geen reden om de huldiging te verbieden, ook al had hij eerder als voorwaarde gesteld dat supporters zich netjes moesten gedragen. RTV Rijnmond hield zondag een liveblog bij over de kampioenswedstrijd. Die is hier terug te lezen.