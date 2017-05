Auto rijdt vrouw aan, bestuurder rijdt door

Foto: MediaTV

De politie is zondag op zoek naar de bestuurder van een auto die op de Posthumalaan in Rotterdam-Zuid een vrouw heeft aangereden en doorreed. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De vrouw van 30 heeft onbekende verwondingen, maar "die zijn wel serieus", zei een woordvoerder van de brandweer. De politie heeft getuigen opgeroepen om zich te melden bij de politie.