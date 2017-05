Erasmusspeld voor Leefbaar-oprichter Ronald Sörensen

De Rotterdamse politicus Ronald Sörensen heeft dit weekend van de gemeente Rotterdam de Erasmusspeld ontvangen. De oprichter en voormalig fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam krijgt die eer voor zijn rol in de Rotterdamse politiek.

Sörensen is van oorsprong geschiedenisleraar. In 2002 werd zijn partij Leefbaar de grootste van de stad. In 2011 ging hij namens de PVV in de Eerste Kamer zitten.

De speld werd zaterdag overhandigd door partijgenoot Ronald Schneider. Het was dit weekend 15 jaar geleden dat Pim Fortuyn werd doodgeschoten. Fortuyn was door Sörensen bij Leefbaar Rotterdam gehaald.