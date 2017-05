AkzoNobel wijst ook derde bod van Amerikanen af

Verf- en chemiebedrijf AkzoNobel houdt zijn poot stijf in de overnamestrijd met PPG Industries. De fabrikant heeft het derde bod van de Amerikaanse branchegenoot afgewezen. PPG had bij zijn laatste voorstel omgerekend zo'n 27 miljard euro over voor Akzo.

Het Nederlandse concern wil liever zelfstandig blijven en zich opsplitsen in een verf- en chemietak. Die laatste moet dan worden verkocht . In de Botlek staat een grote chemiefabriek. Beste keuze

AkzoNobel maakt onder meer Sikkensverf. PPG maakt verf voor Histor en Sigma. Volgens PPG is een overname het beste voor alle partijen. De Amerikanen sluiten een vijandige overname dan ook niet uit. Het bedrijf gaat dan direct in gesprek met aandeelhouders zonder dat het bestuur van het bedrijf dat wordt overgenomen akkoord is. De kans dat die stap slaagt, is niet ondenkbaar. Ook aandeelhouders zien namelijk liever dat de partijen samengaan, maar dat kan AkzoNobel niet deren. Het bedrijf zegt vertrouwen te hebben in de eigen strategie. Provincie

Akzo heeft in onze regio vestigingen in Groot-Ammers, Rhoon en de Botlek. Daar werken ongeveer vierhonderd werknemers. PPG zegt ook na een fusie kantoor te blijven houden in Nederland. Onder meer de provincie sprak zich eerder uit tegen een overname van AkzoNobel. Zuid-Holland is bang dat de overname juist banen kost in Nederland.