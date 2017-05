Honderd aanhoudingen in Rotterdam na verlies Feyenoord

Zeker honderd mensen zijn zondag opgepakt in Rotterdam na de nederlaag van Feyenoord. Ook zijn negen mensen gewond geraakt. Dat is de laatste stand van zaken die de politie heeft doorgegeven.

De Mobiele Eenheid (ME) is uren bezig geweest om de orde in het centrum van de stad te herstellen. Straten en pleinen werden schoongeveegd nadat - volgens de politie - zo'n tweehonderd supporters hun teleurstelling hadden geuit in agressie en zich tegen de agenten keerden.

Confrontatie

"Het overgrote deel van de supporters ging uitstekend om met het verlies, maar tweehonderd mensen vonden het moeilijker de nederlaag te verdragen. Zij bleven hangen rond de Coolsingel en gooiden stenen. We hebben dat stuk toen schoongeveegd en dat leek te helpen, maar een groepje bleef de confrontatie zoeken", zegt een politiewoordvoerder.

Hij liet zondag rond 18.00 uur weten dat dertig mensen waren opgepakt, maar een paar uur later bleken dat er veel meer te zijn. Pas na 20.00 uur werd het rustiger in Rotterdam.

Aanhoudingen

Het totaal aantal arrestanten staat inmiddels op honderd relschoppers. "Dat komt doordat we onze strategie hebben veranderd. We wilden eerste de openbare orde herstellen, maar later zijn we gaan inzetten op aanhoudingen", aldus de woordvoerder.

De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Er zijn camerabeelden met relschoppers die nog niet zijn aangehouden, zegt een woordvoerder.