LIVEBLOG: Tenniscoach voor rechter voor moord Everink

De Rotterdamse tenniscoach Mark de J. staat vanaf maandag voor de rechter voor de dood van zakenman Koen Everink. De voormalige coach van tennisser Robin Haase zou Everink ruim een jaar geleden met meerdere messteken om het leven hebben gebracht.

De miljonair werd in maart 2016 doodgestoken in zijn huis in Bilthoven. Hij werd gevonden door zijn 6-jarige dochtertje. Al snel kwam De J. in beeld als betrokkene en later werd hij verdacht van moord.

Bewijs



Justitie heeft meerdere bewijsstukken ingebracht waardoor zij concludeert dat de 30-jarige De J. de dader is. Zo had hij een grote gokschuld bij Everink, die rond de tijd van de moord moest worden afbetaald.

Ook zocht hij op internet naar bijvoorbeeld 'fatale messteek' en 'halsslagader' en wilde hij een vuurwapen regelen. Verder vroeg De J. aan zijn ouders of ze Nike-schoenendozen wilden achterhouden. Nike-schoenen kwamen overeen met een schoenspoor dat bij Everink werd gevonden.

Later werd bloed van Everink gevonden in de auto van De J. en het horloge van de zakenman lag bij familie van De J. Daarbij zat DNA van de tenniscoach op de trui van Everink en op het mes waarmee hij is omgebracht.

Ontkend



De J. heeft altijd ontkend dat hij de miljonair heeft gedood. De coach geeft toe dat hij op de dag van de moord bij Everink thuis was om voetbal te kijken, maar zegt dat hij door onbekenden was ontvoerd tijdens de moord.

Justitie gelooft daar niets van. Er zijn geen getuigen gevonden die de ontvoering kunnen bevestigen. Ook ontbreken camerabeelden. Verder heeft De J. nooit met iemand gesproken over de bedreigingen aan zijn adres, zegt justitie.

Tunnelvisie



De J. verwijt de politie en de rechter-commissaris tunnelvisie. Hij probeerde daarom vorige week nog om de rechter-commissaris te lozen middels een wrakingsverzoek. Dat werd afgewezen

De rechtszaak in Utrecht gaat daarom maandag van start zoals gepland. Het proces duurt vier dagen.

Verslaggever Jan-Roelof Visscher volgt de rechtszaak en twittert erover: