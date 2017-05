Leon Vlemmings wordt trainer van Go Ahead

Leon Vlemmings wordt volgend seizoen trainer van Go Ahead Eagles. De 47-jarige inwoner van Barendrecht is de opvolger van Schiedammer Robert Maaskant. Go Ahead Eagles degradeerde afgelopen weekend naar de eerste divisie, nadat ze met 4-0 verloren bij Ajax.

Vlemmings was drie jaar lang assistent-trainer bij Feyenoord. De geboren Brabander werkte destijds onder Gertjan Verbeek en Mario Been. Vervolgens werd hij hoofdtrainer van Excelsior, maar met een zestiende plek in de Jupiler League was dat niet bepaald een succes. Ook als technisch manager bij Roda JC was hij niet succesvol. In 2013 tekende hij voor vijf jaar in Kerkrade, maar na de degradatie van Roda JC en het ontslag van Jon Dahl Tomasson is hij opgestapt.