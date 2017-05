Feyenoord traint achter besloten deuren

Feyenoord verwerkt de teleurstelling van de verloren wedstrijd tegen Excelsior (3-0) maandag achter gesloten deuren. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst miste zondag de eerste kans op het pakken van de landstitel.

De teleurstelling bij de Rotterdammers was groot. Toch is er nog niets verloren voor de koploper van de eredivisie. Bij winst op Heracles Almelo in de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen is Feyenoord alsnog kampioen.

De training van maandagmiddag begint om 14.00 uur en is dus niet te bezoeken voor fans en pers. Hoe de voorbereiding van Feyenoord er de rest van deze week uitziet, is nog niet bekend.