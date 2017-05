Feyenoord traint de hele week besloten

Het roer gaat om bij Feyenoord. In tegenstelling tot de afgelopen twee weken zullen er deze week geen honderden mensen langs het trainingsveld staan omdat alle trainingen besloten zijn.

De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst miste zondag de eerste kans op het pakken van de landstitel door met 3-0 te verliezen van Excelsior. De teleurstelling bij de Rotterdammers was groot. Toch is er nog niets verloren voor de koploper van de eredivisie. Bij winst op Heracles Almelo in de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen is Feyenoord alsnog kampioen.

De training van maandagmiddag was ook al besloten.