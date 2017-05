'Feyenoord-supporter' Manu per direct weg bij Go Ahead

Elvis Manu in zijn tijd bij Feyenoord

Elvis Manu gaat per direct weg bij Go Ahead Eagles. De Dordtenaar plaatste vlak voor de wedstrijd van de Deventenaren tegen Ajax foto's op social media waarop hij Feyenoord aanmoedigt. Dat is bij de degradant in het verkeerde keelgat geschoten. De club verwijt de aanvaller een onprofessionele houding.

Go Ahead huurde de oud-Feyenoorder afgelopen winterstop van het Engelse Brighton & Hove Albion. De aanvaller kwam tot veertien optredens in het shirt van de Eagles en maakte daarin twee doelpunten. Ook kreeg de aanvaller twee keer een rode kaart. Manu vocht met Go Ahead zondag in de wedstrijd tegen Ajax tevergeefs voor de laatste kans om degradatie te voorkomen. Komend weekend speelt de club, dat maandag Leon Vlemmings als nieuwe trainer presenteerde, nog tegen Sparta. Waar Go Ahead al gedegradeerd is, vecht Sparta voor haar laatste kans om de nacompetitie te ontlopen.