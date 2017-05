Cricket: kampioen Excelsior'20 opent met zege

Excelsior'20 is het nieuwe cricketseizoen begonnen met een prima overwinning. De Schiedammers wonnen in Amsterdam van VRA. Stadgenoot Hermes DVS ging onderuit bij het Rotterdamse VOC.

Excelsior'20 zag VRA zaterdag aan bat tot 194 runs komen (8 out). Dat aantal werd door de regerend landskampioen zelf na 48 overs overtroffen: (196/5). De derby Hermes DVS-VOC kende een teleurstellende inning voor de thuisclub. In Schiedam kwam Hermes slechts tot 126 runs (all out). Voor VOC was het niet heel ingewikkeld dit aantal te achterhalen. Na 39 overs hadden de Rotterdammers 127 (5 out) op het scorebord.

Komende zaterdag staat in de cricket hoofdklasse de tweede speelronde op het programma: HV&CV Quick-Hermes DVS, Excelsior'20-Dosti United en VOC-VRA.