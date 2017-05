Nog één keer Excelsior-Feyenoord in Sportclub Rijnmond

In Sportclub Rijnmond is er maandag nog één keer volop aandacht voor Excelsior-Feyenoord. Door de verrassende overwinning van de Kralingers moet het kampioensfeest van Feyenoord een week worden uitgesteld. Een compilatie van de enerverende dag zie je in het sportprogramma van TV Rijnmond.

Verder is in Sportclub Rijnmond te zien hoe de familie Swaan uit IJsselmonde de nederlaag van Feyenoord beleefde. Zij staan symbool voor de vele Rotterdammers die zondag hoopten op een groots kampioensfeest. Daarnaast zie je de reacties na afloop van Sparta-FC Twente (1-0). De Rotterdammers pakten daarmee drie belangrijke punten in de strijd tegen degradatie. Doordat de concurrenten ook wonnen, staan de Spartanen nog steeds op de zestiende plaats. Toch is er het een en ander te vieren in de regio Rijnmond. De volleybal dames van Sliedrecht Sport werden zaterdag kampioen van Nederland. In de uitzending een samenvatting van de kampioenswedstrijd en een portret van de afzwaaiende routenier Nienke de Waard. Sportclub Rijnmond wordt maandagmiddag om 17.29 uur uitgezonden en daarna ieder uur herhaald.