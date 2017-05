Rechtszaak moord Koen Everink niet uitgesteld

De rechtszaak tegen de Rotterdamse tenniscoach Mark de J. heeft maandag veel vertraging opgelopen. De J. staat terecht voor de moord op zakenman Koen Everink.

De advocaat van De J. hamerde op uitstel van de zaak, omdat het moordonderzoek 'halfbakken uitgevoerd is' en hij aanvullend onderzoek wil. De rechter besloot na beraad dat de zaak gewoon doorgaat.

De rechtbank in Utrecht vindt extra DNA-onderzoek onnodig, omdat er al meer onderzoek is toegestaan dan in andere zaken. Als de advocaat nog vragen heeft, kunnen die volgens de rechter worden gesteld aan deskundigen die komende week worden gehoord in de rechtbank. Meer onderzoek kan altijd nog, legde de rechter uit.

Meer DNA



De advocaat wilde verder DNA-onderzoek naar aanleiding van een onderzoek dat hij heeft laten doen door het onafhankelijk forensisch instituut TMFI in Maastricht.

Uit dat onderzoek blijkt dat op en rond de plek waar Everink werd doodgestoken DNA is gevonden van meerdere mensen. De schuld van De J. zou daarmee niet onomstotelijk vaststaan en zou zijn verklaring over een ontvoering en andere daders ondersteunen.

De J.'s advocaat vindt aanvullend onderzoek daarom noodzakelijk. Dat zou ander licht werpen op de zaak. De advocaat haalde als voorbeeld de rechtelijke dwaling in de zaak Lucia de Berk aan. Zij zat jaren in de gevangenis nadat ze onterecht een levenslange gevangenisstraf had gekregen.

Wraking



Om die reden deed de verdediging van De J. vorige week ook een verzoek om de rechter-commissaris te wraken . Die verwijt hij tunnelvisie, wat een eerlijk proces in de weg zou staan. Ook toen ving de advocaat bot.

De advocaat dreigde maandag zelfs met opstappen als de rechtbank de zaak niet zou opschorten. Toen zijn verzoek niet werd ingewilligd besloot hij toch door te gaan. Wel vroeg hij zich hardop af of de rechtbank wel de waarheid wilde weten.

Objectiviteit



Justitie spreekt het verwijt van slecht onderzoek tegen. Volgens de officier van justitie zijn er juist twijfels over de objectiviteit van het TMFI. Het instituut zou voorkennis hebben gekregen van de advocaat van De J. en op die manier op zoek zijn gegaan naar bewijs voor een ander scenario.

Het Openbaar Ministerie wilde daarom gewoon doorgaan met de zaak en deskundigen horen over de zaak. De rechtbank is daar nu in meegegaan. Rond 13.30 uur kon de inhoudelijk behandeling van de zaak dan toch beginnen.

Verslaggever Jan-Roelof Visscher volgt de zaak en twitter erover. Zijn verslag is te lezen in het liveblog.