Feyenoord en FC Dordrecht gaan samenwerken

Feyenoord gaat volgend seizoen jonge spelers verhuren aan FC Dordrecht. Technisch directeur Martin van Geel wil hen zo de gelegenheid geven om speelminuten te maken in het betaalde voetbal.

In april meldde FC Dordrecht al dat er een mondelinge overeenkomst bereikt was met een vooraanstaande eredivisieclub over het huren van vier of vijf spelers. Technisch manager Marco Boogers ontkende toen dat Feyenoord die club was.

Omdat Feyenoord met het beloftenteam niet in de zogenaamde voetbalpiramide uitkomt is dit de enige manier om jonge spelers van Feyenoord in de Jupiler League te laten spelen. Sparta speelt met het beloftenteam bijvoorbeeld in de tweede divisie.

Feyenoord voert ook gesprekken met FC Den Bosch en RKC Waalwijk om daar spelers te stallen.