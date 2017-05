Van Bronckhorst en Van der Gaag in de race voor Rinus Michels Award

Feyenoordtrainer Giovanni van Bronckhorst en Excelsiorcoach Mitchell van der Gaag zijn genomineerd voor een Rinus Michels Award. Een prestigieuze prijs voor de beste trainer van de eredivisie. Trainer Jeroen Rijsdijk van Excelsior Maassluis is in de race voor de prijs van amateurtrainer van het jaar.

Ook de oud-Feyenoorders Peter Bosz en Henk Fraser zijn in de race voor de prijs. Bosz staat met Ajax op de tweede plaats en heeft zicht op de finale van de Europa League. Fraser won met Vitesse de bekerfinale, wat de eerste grote prijs betekende voor de Arnhemmers in hun 125-jarige bestaan. Erik ten Hag van FC Utrecht is ook genomineerd.

Jeugdopleiding

De jeugdopleiding van Feyenoord is genomineerd in de categorie beste jeugdopleiding van het betaalde voetbal. De Rotterdammers wonnen de prijs al vijf keer eerder. De jeugdopleiding van Excelsior Maassluis mag hopen op de titel beste jeugdopleiding van het amateurvoetbal.