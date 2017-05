Automobiliste aangehouden voor aanrijden fietser

De politie heeft een 28-jarige vrouw uit Hellevoetsluis aangehouden voor het aanrijden van een 29-jarige fietser op de Posthumalaan in Rotterdam-Zuid. De fietser is in kritieke toestand met hersenletsel naar het ziekenhuis gebracht.

De man stak zondag rond 19.00 uur de Posthumalaan over richting de Veemstraat en Laan op Zuid. Hij werd op een oversteekplaats aangereden door een auto die vanaf de Erasmusbrug kwam.

De auto reed na het ongeval door. De vrouw uit Hellevoetsluis meldde zich later op het politiebureau en vertelde dat zij de bestuurster was. Ze is aangehouden en wordt verhoord.

Lange tijd was er onduidelijkheid over de identiteit van het slachtoffer. De brandweer had het eerst over een kind en later over een vrouw. De politie maakte maandag aan de onduidelijkheid een einde.