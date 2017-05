Terugblik op de dag met twee gezichten

Het was ongekend druk, zondag in het centrum van Rotterdam. Het Stadhuisplein waar duizenden Feyenoorders naar de kampioenswedstrijd zouden kijken was om 11 uur al tjokvol en ook op andere plekken in de stad was het loeidruk.

In de stad hing lange tijd een prima sfeer. Zelfs na de 3-0 van Excelsior-aanvoerder Ryan Koolwijk was de sfeer gemoedelijk. Helaas duurde dat niet de hele middag. Na ongeregeldheden in de stad werden 100 mensen aangehouden.

Er waren twee plekken waar de stemming na 16.15 uur vrolijk was. De eerste was op Woudestein, waar Excelsior voor een unieke prestatie zorgde door zich voor de derde keer te handhaven. Enorm knap, want bijna de gehele voorbereiding beschikte trainer Mitchell van der Gaag over een incomplete selectie. Het Kralingse feest was daarom ook meer dan terecht.

Aan de andere kant van de Van Brienenoordbrug was er bij de Kuip ook vuurwerk en gezang. De spelersbus van Feyenoord werd verwelkomd alsof de titel al binnen was. "We worden kampioen", zong het Legioen. Die kans is nog altijd ruim aanwezig. Zondag kan Feyenoord het alsnog thuis afmaken als Heracles op bezoek komt.

Uiteraard is RTV Rijnmond er dan weer bij, zoals wij geen enkele wedstrijd van de betaald voetbalcubs uit onze regio missen. Bekijk hier een compilatie van de zes uur durende uitzending van gisteren, samengevat in vijf minuten.