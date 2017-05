Politie: grens schrappen Feyenoord-huldiging nadert

De grens om de Feyenoord-huldiging te schrappen, wordt genaderd. Dat zegt korpschef Frank Paauw naar aanleiding van de rellen zondag in de Rotterdamse binnenstad.

Eerder maakte burgemeester Aboutaleb bekend dat de rellen geen reden zijn om een eventuele huldiging over een week op de Coolsingel te schrappen.

Paauw is het daarmee eens, hoewel het mogelijk de ernstigste ongeregeldheden in Rotterdam waren sinds jaren.

"We doen er alles aan om die huldiging door te laten gaan, maar er zit een grens op. Het wordt een optelsom van afgelopen zondag en aanstaande zondag. Maar dat de grens wel genaderd wordt, dat zal duidelijk zijn."

Bont gezelschap relschoppers



Bij de zondag aangehouden relschoppers zit ook een zoon van een van de harde-kernleden van Feyenoord die bij de ernstige ongeregeldheden op de Coolsingel in 1999 actief waren.

Volgens Paauw was de enorme inzet van de politie zondag onvermijdelijk. De politie wil zelf geen cijfers over die inzet naar buiten brengen. Maar volgens schattingen waren er duizend politiemedewerkers actief, van wie bijna vijfhonderd ME'ers.

Er zijn drie of vier waterkanonnen ingezet, en op een gegeven moment stonden er alleen op de Coolsingel al meer dan veertig ME-busjes.

Volgens Paauw kloppen de aantallen niet exact. "Jullie zitten er een beetje naast, maar inderdaad er was een hele forse inzet."

Honderd aanhoudingen

In totaal werden zondag meer dan honderd mensen aangehouden, van wie er inmiddels ongeveer zestig weer vrij zijn gelaten. "Hardnekkige groepen", zegt Paauw.

"Het was een mengvorm, Deels relschoppers die je kunt koppelen aan de fans van Feyenoord, zoals die zoon van dat vroegere lid van de harde kern. Inderdaad, jong geleerd, oud gedaan. Maar er zitten ook aanhoudingen bij die wat meer aan de buitenkant zitten."

"Via het straf- en bestuursrecht en via het OM zijn we nu druk bezig om te kijken welke maatregelen we kunnen nemen, ook met het oog op aanstaande zondag." Dan speelt Feyenoord thuis tegen Heracles en is de Rotterdamse club bij winst alsnog kampioen.

Ook is een speciaal team van de politie momenteel bezig om de beelden van de rellen in de Rotterdamse binnenstad te bestuderen. De korpschef verwacht dan ook zeker meer aanhoudingen.