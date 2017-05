Omwonenden vinden Dordts bouwplan te hoog

Bewoners van de Matthijs Balenstraat en de Beverwijcksplaats, in Dordrecht, maken bezwaar tegen de bouwhoogte van het nieuwe appartementencomplex, dat moet verrijzen op de Spuiboulevard.

Ontwikkelaar Van Pelt wil op de plek van wat in de volksmond bekend staat als het 'ANWB-gebouw' eerst slopen en daarna nieuw bouwen tot een hoogte van 27 meter 50. De gemeente Dordrecht heeft daar geen problemen mee.

Omwonenden balen daarvan, zegt Matthijs Reppel: "Het bestemmingsplan stond een hoogte van 20 meter toe en dat is in 2012 met vijf meter opgehoogd om daar een bioscoop mogelijk te maken.

Niets te zeggen

De vraag waarom de omwonenden wél een hoge bioscoop goed vinden, maar niet een hoog wooncomplex, is volgens de buurtbewoner niet aan de orde 'want in 2012 hebben wij daarover niets te zeggen gehad'.

Volgens de gemeente is er toen over de geplande bestemmingswijziging een brief verspreid, maar Reppel zegt dat geen enkele bewoner die gekregen heeft: 'en daar is nu niets meer aan te doen'.

Geen gezicht



Omdat de regelgeving toestaat dat een bouwer maximaal tien procent mag afwijken van een bouwhoogte komt er nu een gebouw met een hoogte van 27 meter 50, weet Reppel 'en dat is geen gezicht in deze omgeving'.

Het Beverwijckplein en de rondom liggende straten vormen een 19de eeuws stadsgezicht.

"En dat wordt ernstig verstoord als er zo'n kolossaal gebouw wordt neergezet", stellen de buurtbewoners.

Juridisch gevecht

De gemeente Dordrecht laat weten dat Van Pelt van het college van burgemeester en wethouders gewoon toestemming krijgt voor de bouw. De buurt vraagt nu aan de gemeenteraad om dat te verhinderen.Reppel kan niet zeggen of dit uitdraait op een juridisch gevecht.

"Eerst is de gemeenteraad aan zet. Daarna krijgen wij antwoord van de gemeente op onze zienswijze en dan pas beraden we ons op verdere stappen."