Leerling neemt nepvuurwapen mee naar school

Een nepvuurwapen (archief)

Op een middelbare school in Rotterdam-Zuid is een leerling met een nepvuurwapen aangehouden. De 15-jarige jongen had het wapen in zijn schooltas zitten.

De docenten die het ontdekten, schakelden meteen de politie in. Die constateerde dat het om een nepwapen ging. De leerling zit voorlopig vast. De politie wil niet zeggen om welke school het gaat.