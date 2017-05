Plastic Soup Surfer peddelt over vervuilde Rijn naar Rotterdam

Nog een paar weken en dan stapt 'ie bij de Bodensee in Zwitserland op een surfplank. Om als staande peddelaar met een gangetje van zes tot acht kilometer per uur de Rijn af te zakken richting Rotterdam. De Plastic Soup Surfer noemt 'ie zichzelf. Maar zijn echte naam is Merijn Tinga.

Met zijn actie wil hij niet alleen de strijd aanbinden tegen het argeloos dumpen van plastic in de natuur, maar zeker ook tegen de fabrikanten van al dat afval. Zij moeten hun verantwoordelijkheid nemen en op zoek gaan naar alternatieve omhulsels, zegt de sportieve milieuactivist, die eerder als kitesurfer de Noordzee overstak om te pleiten voor statiegeld op petflessen.

De tocht die hem nu te wachten staat is 1200 kilometer lang en begint in de frisse Zwitserse Alpen. Onderweg, richting de troebele Noordzee, wil Tinga aantonen dat het water almaar vuiler wordt. Alleen al in de Rijn dobbert 40 ton plastic, weet hij. En dat is slecht voor mens, dier en milieu.

Plastic vergaat namelijk niet, maar valt uit elkaar in piepkleine deeltjes die van zeeën en rivieren een plastic soep maken. Doordat dieren de deeltjes binnenkrijgen, komen de plasticrestanten uiteindelijk ook in de voedselketen terecht. In sommige vissen die onder een stukje cellofaan in de supermarkt liggen, vind je die microdeeltjes al terug, zegt Tinga.

Hoog tijd om nog maar eens aan de bel te trekken, vindt de milieuactivist. Samen met de Technische Universiteit Delft legt hij de laatste hand aan een surfboard dat gemaakt is van plastic doppen en flessen. Van afval dus.

In juni zal hij elke dag tussen de zes á acht uur op de plank staan. Tinga noemt het "een heerlijk meditatieve bezigheid."

Maar ook een beetje eenzaam, toch? "Ach, ik hou wel van dat eenzame afzien."

Op 28 juni hoopt hij al peddelend te finishen in Rotterdam. Tinga - nu 84 kilo - is dan door alle inspanning vast een stuk lichter, denkt hij. Maar hij doet het graag: afvallen in de strijd tegen al die tonnen afval.





https://www.youtube.com/watch?v=eTqBFJhw0GA&feature=youtu.be