RTV Rijnmond fietspuzzeltocht op vrijdag 19 mei 2017.

- Aanmeldpunt, start- en eindpunt is Café voorheen Companje, Teilingerstraat 89, 3032 AV Rotterdam

- Inschrijfgeld is € 7.50 per persoon. Van te voren te betalen in het café. Restitutie is niet mogelijk.

- Hiervoor krijgt u voor aanvang koffie met appeltaart, onderweg een versnapering en na de prijsuitreiking soep met broodjes.

- Bij inschrijving krijgt u uw koppelnummer. Dit is tegelijkertijd uw vertrektijd! Wij verzoeken u om minimaal een half uur voor uw starttijd aanwezig zijn.

- Vertrek geschiedt om de 5 minuten in groepjes van 2 personen.

- Het is geen tijdrit doe het dus rustig aan. Je doet ongeveer anderhalf uur over zowel de heen- als de terugweg. Totaal dus 3 uur.

- Antwoorden staan op o.a. gebouwen en borden en kunnen worden gezien vanaf de fiets, EXACTE TEKST opschrijven.

- Let op dat u uw naam en koppelnummer(vertrektijd) op het formulier vermeld.

- Bij het omkeerpunt staat van 12.00 tot 15.00 uur de Rijnmondstand.

- Uitvallers verzoeken wij te bellen met café v/h Companje, 010-4670110, zodat de organisatie bij het controle- en eindpunt niet hoeven te blijven wachten.

- Er wordt zoveel mogelijk gereden over fietspaden.

- Verkeersboetes zijn uiteraard voor eigen rekening.

- Uiterlijk 16.00 uur moet iedereen weer binnen zijn bij Café v/h Companje. Antwoorden worden vanaf 16.15 uur met afbeeldingen getoond op de TV scherm in het café. Hiermee voorkomen we discussies over de antwoorden.





Algemene voorwaarden.

* Deelname aan de fietspuzzeltocht berust op een ieder zijn eigen verantwoording, er is geen verzekering voor u afgesloten, dus ook evt. schade is eigen risico.* De organisatoren kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.* De gebruikelijke verkeersregels dienen in acht genomen te worden.