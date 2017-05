Maassluis zoekt oplossing broze kademuur

Het is slecht gesteld met de kademuur aan de Wip in het centrum van Maassluis. Vanwege instortingsgevaar mogen auto's en bestelbusjes al maanden niet meer door de winkelstraat rijden. Sinds maandag onderzoekt de gemeente hoe groot de schade precies is.

Maassluis bezit geen tekeningen van de opbouw van de kademuur en dus wordt er gedoken om te onderzoeken hoe de constructie precies in elkaar zit. Maar eerst wordt gecontroleerd of er nog explosieven bij de kademuur liggen. Die kans is aanwezig omdat Maassluis het zwaar te verduren kreeg tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het onderzoek duurt nog tot woensdag. Tot die tijd is de Wip deels afgesloten. Naar verwachting gaat de reparatie later dit jaar vele maanden duren.