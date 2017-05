Geen onderzoek politie na aanrijding Feyenoord-supporter

De voet van het slachtoffer. Via Facebook

De politie gaat voorlopig geen onderzoek doen naar de aanrijding tussen een ME-bus en een Feyenoord-supporter zondag in het Rotterdamse centrum. ''Niet gebleken is dat de bestuurder van de bus een fout heeft gemaakt'', aldus een woordvoerder van de politie maandag.

Bestuurders van ME-voertuigen zijn er volgens de woordvoerder op getraind om op een gepaste wijze door menigtes heen te rijden. ''Het slachtoffer uit Poeldijk liep daarbij hinderlijk in de weg.''

De Poeldijker liep door de klap een gebroken enkel op en moest in het ziekenhuis worden behandeld. Inmiddels is hij weer thuis.

Van de aanrijding werden door een omstander videobeelden gemaakt, die in de uren daarna 'viral' gingen op internet.

Als de man besluit een klacht in te dienen zullen we de zaak verder bekijken, aldus de politie. De Poeldijker heeft inmiddels een advocaat in de arm genomen.