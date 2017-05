Revolutionair idee op Noordbrug kan realiteit worden

Het leek een 1 april grap, maar niets is minder waar. De brug over de Noord tussen Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht kan een wereldattractie worden. Voor het zover is moeten nog wel wat hobbels genomen worden.

Kunstenaar John Körmeling opperde vorig jaar zijn idee om aan de bogen van de brug over de Noord hotelkamers te hangen en helemaal bovenop een grote publieke ruimte te creeëren. Het idee kreeg als naam "Motel Kinderdijk".

Inmiddels is het idee in opdracht van de Stichting River Art Rotterdam & Drechtsteden uitgewerkt in een maquette. Het schaalmodel werd maandag aangeboden aan de wethouders van Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht en Papendrecht.

Reuzenrad



De korte handeling is het begin van een ongetwijfeld lang traject om het opzienbarende plan ook uitgevoerd te krijgen. Het hoeft overigens niet persé een hotel met zeventien zwevende kamers te worden. Ook wordt al gedacht aan soort reuzenradconstructie.

"In plaats van kamers maak je dan een soort karretjes, die over de bogen van de brug rondrijden. Een soort achtbaan", zegt de kunstenaar lachend. Maar hij vervolgt serieus: "en het mooie is dat het volgens de constructeur van het London Eye ook mogelijk is.

Problemen

Han Bakker van River Art haalde Körmeling naar de Drechtsteden: "Onze volgende uitdaging is de eigenaar van de brug er ook warm voor te krijgen. Dat is Rijkswaterstaat". De brug is een rijksmonument en is tevens deel van de route voor gevaarlijke stoffen over de A15....

Denken in problemen doen ze in de Drechtsteden liever niet, weet Bakker: "Dus als we er met z'n allen achter gaan staan, dan vinden we een weg om het mogelijk te maken". De volgende problemen worden dan het vinden van financiering en een exploitant.

Stimuleert

"Daarin zullen wij een rol moeten spelen", zegt voorzitter Sjoerd Vollebregt van de Economic Development Board Drechtsteden: "een dergelijk icoon realiseren is heel belangrijk voor deze regio. Dat trekt meer toeristen maar stimuleert ook de regionale economie."

De voormalig topman van Fokker denkt dan ook niet dat het bij een revolutionair idee blijft: "Nee zeggen is makkelijk. Hier moet je stapje voor stapje naar toe werken. Dat duurt wellicht wat langer, maar uiteindelijk krijg je het voor elkaar."