Extra FC Rijnmond over Feyenoord City

TV Rijnmond zendt dinsdag een extra aflevering uit van de voetbaltalkshow FC Rijnmond. De show staat geheel in het teken van Feyenoord City, het megaproject waar de gemeenteraad van Rotterdam donderdag over stemt.



In FC Rijnmond zit projectleider Frank Keizer aan tafel. Hij gaat het gesprek aan met presentator Frank Vijg en journalist en Feyenoord-supporter Paul Verspeek. Daarnaast zal een reportage te zien zijn waarin architect David Gianotten laat zien wat hij met het nieuwe stadion aan de Maas van plan is. Verder zie je Rotterdamse politici die hun mening geven over de eventuele financiële steun van de gemeente aan het stadion.

Feyenoord City heeft de gemeente Rotterdam gevraagd voor 135 miljoen euro te participeren in het project: 35 miljoen voor de infrastructuur, 60 miljoen euro voor de grond, die daarna in erfpacht wordt uitgegeven, en 40 miljoen euro in aandelen voor het stadion.



FC Rijnmond wordt dinsdag om 17.29 uur uitgezonden en daarna ieder uur herhaald.