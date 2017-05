Wereldmuseum Rotterdam werkt aan wederopbouw

Het Wereldmuseum in Rotterdam gooit het roer om. Het gaat meer van de collectie tentoonstellen, er komt een speciaal kindermuseum en de instelling gaat in de programmering meer rekening houden met het multiculturele karakter van Rotterdam.

Dat bleek maandag tijdens de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen het Wereldmuseum en het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW). Dat is de overkoepelende organisatie van het Afrika Museum in Berg en Dal, het Rijksmuseum Volkenkunde in Leiden en het Amsterdamse Tropenmuseum.

Reispaleis

"Deze museumwinkel hier gaat weg", vertelt de nieuwe directeur Stijn Schoonderwoerd. "Hier komt het oude reispaleis weer terug. Dat was toen uniek in Europa, omdat het ging om het eerste kindermuseum van Europa. Hier komt weer een hele zone waar kinderen kunnen leren over het samenleven met verschillende culturen."

Het Wereldmuseum kampt al jaren met teruglopende bezoekersaantallen. Onder het bewind van de vorige directeur raakte het museum in financiële nood.

Wederopbouw

"We gaan wederopbouwen", vervolgt Schoonderwoerd. "Een begrip dat in Rotterdam goed past. Er werken hier nu acht mensen. Dat moeten er straks weer 35 worden. We komen van ver. Je kunt niet zo maar van 40-duizend bezoekers naar 100-duizend bezoekers. Daar hebben we even de tijd voor nodig."De gemeente Rotterdam en het Rijk stemden vorig jaar in met een miljoeneninjectie als het museum intensief zou gaan samenwerken met de andere wereldcultuurmusea in Nederland.