Rotterdam maakt kennis met patatje choco

Een patatje chocola. Het klinkt misschien niet als een culinair hoogstandje, maar daar denken ze bij de Frietboutique in het centrum van Rotterdam anders over. Vanaf deze week is de snack verkrijgbaar.

"Je ziet tegenwoordig steeds vaker dat zoet en zout worden gecombineerd", vertelt Esmée van de zaak. "Denk bijvoorbeeld aan karamel en zeezout. Dit is ook een heerlijke combinatie." De chocoladesaus wordt bereid met een chocoladefondue. Volgens Esmée valt het wel mee met de calorieën. "Een kapsalon is veel slechter voor je. En daarbij hoef je na je patat met choco geen toetje meer te eten", zegt ze met een knipoog. De klanten zijn enthousiast over de nieuwe snack. "Vet, suiker en zout vormen een ideale combinatie", zegt een bezoeker van de snackbar. "Dit is een geweldige vondst."