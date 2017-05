Sligro wil groothandel Heineken overnemen

Sligro wil de drankengroothandel van Heineken kopen. De bedrijven sluiten waarschijnlijk in het najaar een deal hierover. Hoeveel geld ermee gemoeid is, heeft Sligro dinsdag niet bekendgemaakt.

Cafés en restaurants kunnen bij de Heineken-groothandel bier, cider, frisdrank, water, wijn gedistilleerde dranken, thee en koffie inkopen. Als die tak van de bierbrouwer voortaan in handen komt van Sligro, verwacht het groothandelsbedrijf 150 miljoen euro meer omzet.

Personeel



Het is nog onduidelijk wat de overname betekent voor het personeel. Zeker 370 medewerkers gaan komende tijd een onzekere tijd tegemoet.

Vaste mensen kunnen waarschijnlijk in dienst blijven van Sligro, maar uitzendkrachten en chauffeurs verliezen mogelijk wel hun baan, zegt vakbond CNV Vakmensen.

Regio



Sligro heeft in onze regio vestigingen in Gorinchem, Rotterdam-Spaanse Polder, Rotterdam-Zuid en Berkel en Rodenrijs. Heineken heeft dertien distributiecentra. Eén daarvan staat in Rotterdam.

Beide bedrijven gaan nog voor advies langs de centrale ondernemingsraad. Ook de Autoriteit Consument & Markt (ACM) moet zich nog buigen over de deal.