Liveblog teruglezen: dag 2 rechtszaak moord Koen Everink

De Rotterdamse oud-tenniscoach Mark de J. staat dinsdag voor de tweede dag terecht als verdachte van de moord op zakenman Koen Everink. Hij zou vandaag eigenlijk te horen krijgen hoe lang justitie hem de gevangenis in wil hebben voor de moord op zakenman Koen Everink. Maar dat gaat niet door, omdat de zaak is uitgelopen.

Dinsdag wordt onder meer gesproken over de stappenteller van De J. en de gokschuld die hij had bij Everink. Die schuld zou moeten worden afbetaald rond de tijd dat de miljonair werd vermoord en zou een motief kunnen zijn.

De stappenteller dient als bewijs voor justitie dat de tennistrainer liegt. Hij zegt dat hij is ontvoerd tijdens de moord, maar zijn stappenteller zou laten zien dat dat niet kan.

Verslaggever Jan-Roelof Visscher volgt de rechtszaak en twittert erover:



Onschuld

De J. stond maandag voor het eerst voor de rechter. De inhoudelijk behandeling van de zaak liep veel vertraging op doordat zijn advocaat de zaak wilde uitstellen . De rechter wees dat verzoek af en daarna kon de zaak toch beginnen.

Op de eerste dag werd duidelijk dat De J. zijn onschuld blijft volhouden. Hij zegt dat hij werd ontvoerd nadat hij tv had gekeken bij Everink thuis.

De Rotterdammer kwam naar eigen zeggen oog in oog te staan met vreemde mannen toen hij in zijn auto zat. Die deden een muts over zijn hoofd en ontvoerden hem. Volgens hem is op hetzelfde moment Everink vermoord door twee van zijn ontvoerders die hem achterlieten bij een andere ontvoerder.

Voordat De J. werd vrijgelaten bedreigden de mannen hem: als hij iets zou zeggen, zouden ze achter de familie van de tenniscoach aangaan.

De J. zegt dat hij maanden voor de moord is benaderd en geïntimideerd door onbekenden. Ze kwamen langs bij trainingen en wedstrijden en gaven hem geld. Ook gaven ze aan dat ze Everink wilden pakken, omdat ze genaaid waren.

'Au'



Everink werd vorig jaar maart dood gevonden in zijn huis in Bilthoven. Zijn destijds 6-jarige dochtertje heeft hem voor zijn dood horen gillen en au horen roepen. Daarna viel ze weer in slaap. De volgende dag vond ze hem dood in de keuken en ging ze de buurman halen.

Uit onderzoek is gebleken dat Everink met 24 messteken om het leven is gebracht. Justitie denkt dat De J. achter de moord zit en heeft daar meerdere aanwijzingen voor.

Bewijs



Een van de bewijsstukken is het horloge van de zakenman dat na de moord verdwenen was. Dat werd teruggevonden in het huis van De J.'s zus. De tennisser zegt daarover dat hij het klokje na de ontvoering in zijn auto vond en er niet mee naar de politie durfde te gaan.

Een andere aanwijzing is volgens het Openbaar Ministerie het zoekgedrag van De J. op internet. Zo zocht hij naar bijvoorbeeld 'messteken' en 'slagaders'. De J.'s verklaring daarvoor is dat hij veel reist en zich dan verveelt. Naar eigen zeggen surft hij dan weleens rond uit nieuwsgierigheid.