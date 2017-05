Coolsingel vanaf zaterdag verboden terrein voor fietsen

Fietsers moeten komend weekend opletten waar ze hun fiets neerzetten in het centrum van Rotterdam. Op de Coolsingel is het parkeren van fietsen vanaf zaterdag verboden vanwege het mogelijke kampioenschap van Feyenoord en de veiligheid.

De gemeente geeft met borden en linten aan waar fietsen niet mogen staan. Als ze er toch zijn geparkeerd, haalt Stadsbeheer ze weg en brengt ze naar het fietspunt in Rotterdam-Alexander.

Veiligheid

Omdat Feyenoord afgelopen weekend al kampioen kon worden, werd de Coolsingel leeggehaald. Fietsen die in de weg stonden, werden losgeknipt vanwege de veiligheid.

"Bij grote groepen mensen is het onhandig als die er staan, omdat je er tegenaan kan worden gedrukt", legt Stadsbeheer uit.

Veel mensen hadden geen idee van het parkeerverbod en kwamen voor een onprettige verrassing te staan toen hun fiets weg bleek te zijn.

"Ik was nog even snel de stad ingegaan", vertelt een vrouw uit Hillegersberg. "Toen ik terugkwam waren er wel linten, maar geen fiets. Het stoom kwam uit m'n oren."

De fiets van de vrouw was een van de 386 fietsen die van straat was gehaald vanwege het verwachte kampioenschap. De gemeente erkent dat de signalering wel wat beter had gekund. Dit weekend wordt het duidelijker aangegeven, belooft Stadsbeheer.

Schade verhalen

Fietsen die zijn weggehaald, kunnen gratis worden opgehaald. Ook kan de schade van een kapotgeknipt slot worden verhaald op de gemeente.