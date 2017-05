Hendrik-Ido-Ambacht krijgt groen licht voor uitbreiden winkelcentrum

Winkelcentrum De Schoof in Hendrik-Ido-Ambacht mag uitbreiden. De gemeente wil er 5500 vierkante meter winkelruimte en een grotere parkeerplaats bij hebben. De provincie is daarmee akkoord gegaan.

Een bestaande supermarkt wil uitbreiden en winkels op andere plekken in het dorp kunnen verhuizen naar de nieuwe ruimte in De Schoof. In de meeste panden die daardoor leeg komen te staan, komen geen andere winkels terug.

Na de uitbreiding krijgt De Schoof twee volwaardige ingangen en meer parkeerruimte. Daarvoor wordt ook de verkeerssituatie rondom het winkelcentrum veranderd.

De provinciale Adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland oordeelt dat de uitbreiding van De Schoof goed is voor zowel het centrum als de winkelstructuur in de rest van Hendrik-Ido-Ambacht.



De gemeente moet nu het bestemmingsplan aanpassen. Daarbij krijgen omwonenden en belanghebbenden inspraak. Als alle procedures vlot verlopen, kan de bouw eind 2018 beginnen.