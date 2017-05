Higler fluit mogelijk kampioensduel Feyenoord

Dennis Higler. Foto Toin Damen (ANP)

De mogelijke kampioenswedstrijd van Feyenoord, zondag in de Kuip tegen Heracles Almelo, staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler. Bij winst op de club uit Almelo is Feyenoord voor de vijftiende keer kampioen van Nederland. De wedstrijd in de Kuip begint om 14.30 uur.

De voor Sparta belangrijke uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt gefloten door Jochem Kamphuis. Sparta moet winnen om zicht te houden op rechtstreekse handhaving. De Rotterdammers moeten bij winst hopen dat concurrent Roda JC niet wint op bezoek bij Vitesse. Voor Excelsior staat niets meer dan de eer op het spel in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. Siemen Mulder is aangesteld om het duel in Den Haag te leiden.