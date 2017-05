Marinus Dijkhuizen nieuwe trainer Cambuur

Marinus Dijkhuizen

Marinus Dijkhuizen wordt de nieuwe trainer van Cambuur. De oud-trainer van Excelsior zal in Leeuwarden een trainersduo vormen met de huidige coach, Sipke Hulshoff, die na het ontslag van Rob Maas eindverantwoordelijke was in Leeuwarden.

Dijkhuizen is zeker geen onbekende in Leeuwarden. Als speler kwam hij vijf seizoenen uit voor Cambuur. Eerder sprak hij al de hoop uit ooit nog eens als trainer werkzaam te zijn bij de club die dit seizoen derde werd in de Jupiler League en via de play-offs probeert promotie naar de eredivisie af te dwingen. Dijkhuizen zat sinds zijn ontslag bij NAC in december zonder club. Daarvoor eindigde zijn avontuur bij het Engelse Brentford voortijdig. Met Excelsior promoveerde Dijkhuizen als trainer naar de eredivisie én handhaafde hij zich op het hoogste niveau.