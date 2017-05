KNVB bevestigt komst Advocaat en Gullit

Dick Advocaat is de nieuwe bondscoach van Oranje en Ruud Gullit gaat aan de slag als zijn assistent. Gullit, oud-speler en oud-coach van Feyenoord, wordt de rechterhand van de nieuwe bondscoach Dick Advocaat. De KNVB bevestigde de al aangekondigde komst van het duo dinsdag.

Gullit was vorig jaar al in beeld voor de functie van assistent bij de nationale ploeg. De inmiddels ontslagen bondscoach Danny Blind wilde Gullit als assistent nadat Advocaat was opgestapt om bij Fenerbahçe aan de slag te gaan. Gullit kwam echter niet tot een akkoord met Hans van Breukelen en noemde de technisch directeur van de KNVB zelfs 'onbetrouwbaar'.

Gullit werkte in het seizoen 2004/2005 als trainer bij Feyenoord. Verder had hij Chelsea, Newcastle United, Jong Oranje, Los Angeles Galaxy en Terek Grozny onder zijn hoede. Advocaat was al vier keer eerder actief bij Oranje.