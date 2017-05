Aandeelhouder AkzoNobel stapt naar rechter

Elliott Advisors stapt naar de rechter om af te dwingen dat AkzoNobel een buitengewone aandeelhoudersvergadering bijeenroept over de positie van president-commissaris Antony Burgmans. Dat liet de investeerder dinsdag weten, in een reactie op de afwijzing door de verfproducent van ook het derde overnamevoorstel van branchegenoot PPG Industries.

Met die afwijzing heeft AkzoNobel volgens Elliott erkende principes van fatsoenlijk ondernemingsbestuur ,,arrogant'' terzijde geschoven. De argumenten waarmee het bedrijf zijn besluit rechtvaardigt, zijn niet overtuigend en worden niet onderbouwd met bewijs, aldus de kritische investeerder, die zich nu wendt tot de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam.

Elliott stoort zich al langer aan de opstelling van Burgmans, die tot dusver weigert in onderhandeling te gaan met PPG. Daarom diende de investeerder vorige maand, mede namens enkele andere aandeelhouders, een verzoek in bij AkzoNobel om zijn ontslag op de agenda te zetten van een extra bijeenkomst met de aandeelhouders. Het bedrijf ging daar niet op in.

Er is inmiddels wel een gesprek op topniveau geweest tussen de bedrijven, waar de Amerikanen hun voorstel hebben kunnen toelichten. Maar PPG gaf maandag aan dat die bijeenkomst afgelopen zaterdag niet langer dan anderhalf uur duurde. Elliott vindt dat lang niet voldoende om te kunnen zeggen dat AkzoNobel echt het gesprek is aangegaan, zeker omdat het bedrijf kort daarna liet weten het overnamevoorstel opnieuw af te wijzen.

Daarmee heeft de raad van commissarissen volgens Elliott haar verplichtingen richting de eigen aandeelhouders verzaakt. Ook de raad van bestuur onder leiding van topman Ton Büchner geeft er volgens de aandeelhouder blijk van vooral met de eigen belangen bezig te zijn.

AkzoNobel liet in een reactie weten dat het voorstel van PPG ,,diepgravend en uitgebreid'' is bestudeerd, volgens de hoogste standaarden die gelden voor goed ondernemingsbestuur in Nederland. Burgmans heeft in dat proces een ,,cruciale rol'' gespeeld en het bedrijf ziet niet in welke meerwaarde het zou hebben om hem weg te sturen. AkzoNobel ziet de ontwikkelingen naar eigen zeggen met vertrouwen tegemoet.