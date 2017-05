Sligro wil drankengroothandel Heineken kopen

Sligro wil de drankengroothandel van Heineken Nederland overnemen. De twee ondernemingen verwachten daar binnenkort een overeenkomst over te sluiten, liet het groothandelsbedrijf dinsdag weten. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

Bij de groothandel van Heineken kunnen eigenaars en inkopers van cafés en restaurants terecht voor bier en cider, maar ook voor bijvoorbeeld frisdranken, water, gedistilleerde dranken, wijn, thee en koffie. Door die activiteiten over te nemen verwacht Sligro de omzet met zo'n 150 miljoen euro op te voeren.

Bij de activiteiten die Sligro van Heineken wil overnemen, werken circa 370 mensen. De precieze gevolgen voor het personeel zijn nog onduidelijk. Vaste medewerkers kunnen hun baan behouden, maar dat geldt mogelijk niet voor bijvoorbeeld uitzendkrachten. Gezien de verwachte groei voorziet Sligro per saldo evenwel geen negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid.

De vakbonden zijn er desondanks niet gerust op. FNV en CNV wijzen erop dat de cao bij Sligro slechter is dan die van Heineken. Dat geldt met name voor de pensioenregeling. Ook dringen de bonden aan op een goede regeling voor circa 250 chauffeurs bij de transportbedrijven waar Heineken vervoerscontracten mee heeft.

Heineken heeft in ons land dertien distributiecentra. Sligro beschikt over acht bezorgservicevestigingen en drie zelfbedieningsfilialen. Na afronding van de deal, die overigens dit najaar wordt voorzien, neemt Sligro de gehele logistieke operatie voor zijn rekening. Het bedrijf investeert de komende jaren 80 tot 100 miljoen euro in verbetering van het distributienetwerk.

Beide bedrijven gaan nog voor advies langs de centrale ondernemingsraad. Ook de Autoriteit Consument & Markt (ACM) moet zich nog buigen over de deal.