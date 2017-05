Babygebarentaalcursus Spijkenisser Boekenbergbieb

Babygebarentaal cursusleidster Ilona van Lingen met geinteresseerde jonge Spijkenisser moeder en haar baby Tientallen ouders, grootouders en kinderen kregen nuttige tips and tricks bijgebracht Op babygebarentaal.nl vindt u de verdere info dan wel Babygebarentaalcursussen i nde regio kunnen bogen op veel belangstelling uit en in de regio Vragen op- en aanmerkingen te over bij de eerste gratis workshop op de leerzame babygebaren- taal-cursus

Wat gaat er toch allemaal in dat pasgeboren babyhoofdje om? Hoe maken de boreling en zijn of haar ouders in het prille beginstadium van het jonge leventje dingen 't makkelijkst aan elkaar duidelijk?

Om iets meer helderheid te verschaffen in deze heikele kwestieusitei is er nu een heuse babygebarentaalcursus beschikbaar voor de nodige verduidelijkende misbaar, zeg maar. Letterlijk aan de hand van de Rotterdamse en Pernisser initiatrices Olga van Reede en Ilona van Lingen kregen een tiental geinteresseerde ouders, grootouders en hun kinderen een eerste babnygebarenbijles-workshop in de Spijkenisser Boekenbergbieb. Ook Jack Kerklaan was van de partij....