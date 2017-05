Rozenburgers: wethouder negeert ons bij aanpak overlast trucks

De omwonenden van de Volgerweg in Rozenburg hebben steeds minder vertrouwen in een goede oplossing voor de overlast van vrachtwagens. Een nieuwe brief van wethouder Pex Langenberg aan de Rotterdamse gemeente raad versterkt dat gevoel, zegt een van hen, Leen van Dijk.

Langenberg geeft in zijn brief een aantal oplossingen voor de problemen. Zo mogen vrachtwagens nog maar 30 kilometer per uur rijden en zouden suskasten zijn neergezet om het geluid te dempen. Ook is er een groenstrook aangelegd om het aanzicht te verbeteren.

Overlast



Sinds de komst van multifunctioneel centrum De Rozenburcht rijden steeds meer vrachtwagens over de Volgerweg naar industrieterrein de Pothof, dat in de bebouwde kom ligt. De omwonenden ondervinden daarvan geluids- en trillingsoverlast.

Een eerste onderzoek naar de klachten leverde geen oplossing op. Er zaten fouten in de cijfers, die nota bene door de omwonenden werden ontdekt.

In de tussentijd zou wethouder Langenberg bij de buurtbewoners op bezoek komen. Door ziekte en een volle agenda kwam het daar niet van.

Oplossingen



In de brief die Langenberg maandag aan de raad stuurde, worden die oplossingen voorgesteld. Maar die maatregelen deugen niet, zegt omwonende Van Dijk.

"De wethouder zegt dat de vrachtwagens 30 kilometer per uur gaan rijden. Nou, ze rijden nog steeds met 50 voorbij", constateert Van Dijk.

"Ook zou een speciale kast op het bedrijventerrein het geluid moeten terugdringen. Die proef is mislukt. En het extra, geluidwerende groen is op de verkeerde plek neergezet."

Aanvullend onderzoek



In de brief schrijft wethouder Langenberg over een aanvullend onderzoek dat is gedaan en is besproken.

Van Dijk: "Met veel betrokkenen, maar niet met ons als omwonenden. Dat verbaast mij wel."

De hoop van de buurtbewoners is gevestigd op een onderzoek naar een andere ontsluitingsweg voor industrieterrein de Pothof.

Daar moet uit blijken of de kosten voor het aanleggen van die route opwegen tegen de overlast.