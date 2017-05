Raadsleden Beter voor Dordt stappen op

De grootste partij van Dordrecht, Beter voor Dordt, raakt na de zomer twee raadsleden kwijt. Eline van der Vorm en Martijn Groeneweg stappen op, omdat ze vinden dat het beleid van de stad te ver af ligt van het partijprogramma.

De raadsleden kondigden hun vertrek dinsdag aan in de gemeenteraadsvergadering. Van der Vorm en Groeneweg zeggen dat ze zich niet vrij genoeg voelen om hun werk als raadslid te blijven uitvoeren. Ze beginnen geen eigen fractie en geven hun zetels terug aan Beter voor Dordt.

De breuk met de partij hing al een tijdje in de lucht. Beter voor Dordt schreef enkele weken geleden op de website dat de raadsleden niet met de media mochten praten vanwege geruchten over hun vertrek. Van der Vorm zei toen dat ze zich door niemand het zwijgen liet opleggen.

Het is niet uitgesloten dat de raadsleden terugkeren in de Dordtse politiek bij een andere partij. De kans bestaat dat ze tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar meedoen namens de PVV van Geert Wilders of Forum voor Democratie van Thierry Baudet. Het tweetal bezocht onlangs een bijeenkomst van Baudet.

Beter voor Dordt staat samen met de VVD, het CDA en de CU/SGP aan het roer van het gemeentebestuur. Beter voor Dordt is met dertien zetels de grootste partij in de raad.