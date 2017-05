'De J. was geen vriend van Koen. Onze levens zijn verwoest'

"Wij hebben levenslang. Er gaat geen dag voorbij dat we er niet mee bezig zijn. Onze levens zijn verwoest." Dat zei de broer van de vermoorde miljonair Koen Everink dinsdag tijdens de rechtszaak in Utrecht.

Familieleden van Everink kwamen op de tweede dag van de zaak aan het woord. Naast zijn broer legden ook zijn vader en de moeder van zijn dochtertje een emotionele verklaring af. Zij haalden hard uit naar de advocaat van hoofdverdachte Mark de J., die de zaak zou vertragen met afleidingsmanoeuvres.

De Rotterdamse tenniscoach Mark de J. staat terecht voor de moord op Everink. Hij zou hem hebben doodgestoken na een avondje tv kijken bij de zakenman thuis in Bilthoven, in maart vorig jaar. De J. houdt vol dat hij tijdens de moord is ontvoerd.

'Nooit een vriend geweest'



De moeder van het destijds 6-jarige meisje dat haar vader dood vond, heeft geen goed woord over voor De J. "Jij liet haar alleen in het huis achter met haar vermoorde vader." Het meisje vond hem dood in de keuken.

Volgens Everinks broer is De J. onbetrouwbaar en 'nooit een vriend van Koen geweest'. Hij wil dan ook dat de Rotterdammer een contact- en locatieverbod krijgt zodat zijn dochtertje hem nooit meer hoeft tegen te komen.

"Dat is de moordenaar van mijn broer", zei hij terwijl wees naar De J. "Geef hem de hoogste straf die mogelijk is."

Gewassen trui



Naast de verklaringen ging het in de rechtbank over het forensisch onderzoek dat is gedaan naar de kleding van De J. Op de dag van de moord droeg hij een vest dat onderzocht moest worden.

Maar in plaats van het kledingstuk in te leveren bij de politie, gooide De J. het in de wasmachine. De rest van zijn kleding stelde hij wel veilig.

In een zak van het vest vond de coach een briefje van zijn vermeende ontvoerders met de boodschap dat ze terugkomen voor het horloge. Dat klokje van Everink werd later teruggevonden bij De J.'s zus.

Het briefje heeft de tennistrainer weggegooid. Waarom hij dat heeft gedaan en het vest heeft gewassen, weet hij niet meer, zei De J. in de rechtszaal.

Gokschuld



De J. had een grote gokschuld bij Everink van zo'n 80 duizend euro. De Rotterdammer zou het geld terugbetalen, maar kwam afspraken over de betaling vaak niet na, blijkt uit onderzoek.

De Nederlandse tenniswereld was op de hoogte van de gokschulden die De J. had bij Everink. De Rotterdammer was de coach van Robin Haase. Die heeft bij de politie gezegd dat hij wist van de schuld.

De J. zou eigenlijk dinsdag horen welke straf justitie tegen hem eist. Omdat de zaak maandag uitliep, komt de strafeis woensdag.