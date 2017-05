Advocaat van Mark de J. legt verdediging neer

De advocaat van Mark de J. heeft dinsdag de verdediging neergelegd. Hij is dus niet meer de advocaat van de Rotterdamse tenniscoach die ervan wordt verdacht zakenman Koen Everink te hebben gedood.

Advocaat Pieter Hoogendam nam die beslissing nadat de rechtbank in Utrecht zijn verzoek afwees om de zaak aan te houden voor aanvullend onderzoek. Hij vindt dat hij zijn werk nu niet meer goed kan uitvoeren.

''Ik heb uw rechtbank niet van de noodzaak van aanvullend onderzoek kunnen overtuigen, terwijl extra onderzoek wel in het belang van mijn cliënt is", legde hij uit.

De rechter sprak van een vervelende situatie, zeker voor de nabestaanden, omdat de zaak nu vertraging oploopt. De J. moet nu op zoek naar een nieuwe advocaat en binnen drie maanden zal de zaak opnieuw voor moeten komen.

De rechtszaak tegen De J. begon maandag. Familieleden van Everink kwamen op de tweede dag van de zaak aan het woord. Naast zijn broer legden ook zijn vader en de moeder van zijn dochtertje een emotionele verklaring af.

Miljonair Koen Everink werd begin maart vorig jaar dood gevonden in zijn huis in Bilthoven. Zijn dochtertje vond hem. Al snel bleek dat De J. een flinke gokschuld had bij de zakenman. Die had volgens justitie op het moment van de moord moeten worden terugbetaald.