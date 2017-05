De Boekenstroom bij Rijnmond Nu

Diana en Alek

Nu het weer er eindelijk een beetje beter uit begint te zien is het een uitstekend moment om eens lekker met een boek op het balkon of in de tuin te gaan zitten. Of, nog beter: luisteren naar De Boekenstroom bij Rijnmond Nu!

Vandaag te gast: voormalig stadsdichter en schrijver Daniël Dee. Hij is sinds kort uitgever bij Uitgeverij Douane en daar gaan we 'm van alles over vragen. Verder: recensies, boekentips en nieuws uit de wondere wereld van de literatuur. Een geweldig literatuur-uur dus, vanavond tussen zes en zeven bij Rijnmond Nu. Mis het niet! Reageren kan natuurlijk, stuur een mail naar nu@rijnmond.nl of stuur je tweet naar @JournalistRuud met #RijnmondNu : RIJNMOND NU TWITTERKANAAL: Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16.00 en 19.00 uur.

Kijk ook op de homepage van Rijnmond Nu. Vaak kun je de uitzending terugluisteren! Check het door de foto naar links te swipen.

Door: Davey Euwema Correctie melden