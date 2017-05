Bijzondere pindakaas in Markthal Rotterdam

De Pindakaaswinkel in de Markthal Pindakaas-aanbod van de Pindakaaswinkel

De Pindakaaswinkel heeft nu ook een locatie in de Markthal in Rotterdam. In de winkel zijn tien verschillende smaken te krijgen.

De smaken zijn in sommige gevallen zeker buitenissig te noemen: venkel-rozijn, chilipeper-citroengras en koffie-zeezout. Van oorsprong is de Pindakaaswinkel een Amsterdams concept, maar nu komt er een tweede verkooppunt bij. Het is meer dan een gimmick dus. "Zeker", benadrukt ondernemer Michiel Vos. "Dat was ook de bedoeling. We wilden van begin af aan serieus genomen worden en niet dat iemand een keer komt en dan nooit meer terugkomt." De Rotterdamse vestiging van de winkel zit in de Markthal en is nu nog een pop-up. Over twee weken wordt gekeken of er een vaste kraam kan worden betrokken. De komst naar Rotterdam is voor sommige bezoekers een welkome zaak: "Ik bestel het altijd, maar nu kan ik gewoon op mijn fiets hierheen komen." De favoriete smaak verschilt uiteraard van persoon tot persoon, hoewel het voor sommigen niet veel uitmaakt: "Ik vind alles wat met pindakaas gemaakt is lekker!"