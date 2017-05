Tijdlijn nieuw Feyenoord-stadion: 10 jaar van mislukte plannen - deel 1

De Rotterdamse gemeenteraad spreekt donderdag over het nieuwe stadion van Feyenoord en alles wat daarbij hoort, vervat in 'Feyenoord City''. Daarmee komt een proces tot een ontknoping dat ruim tien jaar geleden begon, en dat wordt gekenmerkt door veel plannenmakerij, veel tegenstand van supporters en veel ambities. Een overzicht.

4 december 2006:

De commissie Kerkum , die de structuur bij Feyenoord heeft onderzocht, trekt de conclusie dat bij de club geen plek meer is voor Jorien van den Herik. Ook schrijft de commissie dat er binnen tien jaar een nieuw stadion moet komen als Feyenoord vooruit wil.

13 februari 2007:

Een paar maanden later komt de gemeente Rotterdam met een ambitieuze stadsvisie: er moeten dertien zogenoemde Very Important Projects komen.

Volgens wethouder Karakus is een nieuw Feyenoord-stadion er een van. Volgens stadiondirecteur Jan van Merwijk zou de bouw in 2016 kunnen beginnen.

2 september 2008:

Rotterdam wijst drie plekken aan voor een mogelijke locatie voor een nieuw Feyenoord-stadion. Het gaat om een plek op het huidige complex Varkenoord, een plek langs de rivier de Maas en langs het spoor bij station Lombardijen.

Het stadion zou 75.000 plaatsen moeten krijgen. Aan het einde van 2008 moet de gemeente de knoop doorhakken.

5 november 2008:

Stadiondirecteur Van Merwijk zegt op Radio Rijnmond dat de voorkeur van de directie van het stadion en de club ligt bij de 'Maas-variant', waarbij het stadion deels in de rivier ligt.

16 december 2008:

Ook wethouder Bolsius van financiën ziet het meest in de 'Maas-variant'.In het plan Stadionpark wordt gesproken over een nieuwe metrolijn, een sportcampus, een ijsbaan, woningen en 10.000 parkeerplekken. Kostenplaatje: zo'n 2 tot 3 miljard euro.

September 2009:

Kuip-directeur Van Merwijk brengt een bezoek aan de Allianz-Arena van Bayern München. Dat stadion kwam in minder dan drie jaar van de grond en kostte 287 miljoen euro. Dat is ongeveer de helft van wat het nieuwe Feyenoord-stadion moet gaan kosten.

Er is wel haast geboden, want het WK van 2018 moet naar Nederland gehaald worden. De finale zou dan in het nieuwe stadion gespeeld moeten worden.

20 september 2010:

Een jaar later krijgen de plannen van het nieuwe stadion meer vorm: wat kleiner (68.000 toeschouwers) en 100 miljoen euro goedkoper. Dat is beter te exploiteren, zegt Van Merwijk. Mocht het WK naar Nederland komen, dan kan het stadion groter worden.

28 januari 2011:

De Rotterdamse gemeenteraad vindt dat er ook gekeken moet worden naar een r enovatieplan voor het huidige stadion , De Kuip. Morrend gaat Van Merwijk akkoord. Renovatie heeft niet zijn voorkeur en een onderzoek levert mogelijk vertraging op.

23 augustus 2011:

De Partij van de Arbeid, met 14 zetels in de Rotterdamse gemeenteraad een belangrijke speler, zegt dat de financiële situatie van Rotterdam zó slecht is dat er geen geld is voor een nieuw stadion. Ook Leefbaar Rotterdam is erg sceptisch.

Het stadsbestuur wil de plannen doorzetten.

7 september 2011:

Steeds meer partijen verzetten zich tegen het plan voor het nieuwe stadion. Ook coalitiepartij D66 is er niet happig op om een lening te verstrekken van 150 miljoen euro.

Mocht Feyenoord failliet gaan, dan staat de gemeente helemaal achteraan in de rij met schuldeisers. De club staat op dat moment nog onder financieel toezicht van de KNVB.

26 oktober 2011:

Het besluit over het nieuwe stadion wordt weer uitgesteld. In maart 2012 wordt de knoop doorgehakt, denkt wethouder Laan. De beslissing zou aanvankelijk voor de jaarwisseling genomen moeten worden.

5 januari 2012:

18 mei 2012:

Feyenoord presenteert een derde plan voor een stadion. Eric Gudde, algemeen directeur, vertelt dat er plannen zijn voor een nieuw stadion , pal naast de huidige Kuip. In dat plan is er een minder grote rol weggelegd voor de gemeente.Het plan voor een stadion aan de rivier verdwijnt definitief in de prullenbak . Er blijven nog twee plannen over: een stadion op Varkenoord en de verbouwing van de Kuip.

Het woord 'vernieuwbouw' doet zijn intrede. Tijdens die verbouwing wordt het stadion stukje bij beetje verbouwd.

Twee consortiums zijn bezig met de plannen. Een groep onder leiding van Volker Wessels werkt de plannen uit voor een nieuw stadion. Bouwbedrijf BAM is bezig met de vernieuwbouw. Beide plannen kosten zo'n 300 miljoen euro.

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad is voor het plan om het huidige stadion te verbouwen. Het huidige sportcomplex Varkenoord blijft dan beschikbaar voor de breedtesport is de uitleg.

18 augustus 2012:

Ondanks het standpunt van de gemeenteraad gaan club en stadion toch voor nieuwbouw. "Dat heeft de club gewoon nodig ", zegt Van Merwijk. De keuze is officieel nog niet gemaakt.

28 augustus 2012:

Een nieuwe speler gaat zich met de hele discussie bemoeien: een groep Feyenoordliefhebbers met de naam ' Red de Kuip '. De groep met ondernemers, architecten en bouwkundigen willen het stadion verbouwen (een derde ring) en verder moderniseren. Het plan zou zo'n 117 miljoen euro gaat kosten, veel goedkoper dan de andere plannen.

Ook wordt een petitie gestart tegen de sloop van het huidige stadion.

3 april 2013:

Sportclub Feyenoord en Stadion Feijenoord presenteren de definitieve plannen voor een nieuw stadion op Varkenoord. In dit plan krijgt het stadion 63.000 plaatsen en een schuifdak. Daarnaast moet het stadion het meest duurzame van Europa worden. Kosten: 313 miljoen euro. De gemeente wordt gevraagd om een garantstelling van 165 miljoen euro.

29 mei 2013:

Het Rotterdamse stadsbestuur schaart zich achter de plannen van Feyenoord. Voor de zomer moet de gemeenteraad een besluit nemen.

9 juli 2013:

De partijen in de gemeenteraad weten niet wat ze moeten met het plan. Coalitiepartij D66 twijfelt nog het meest, tot ergernis van de coalitiegenoten VVD en het CDA. Later deze week hakt de raad de knoop door.

10 juli 2013:

D66 is eruit. Ze kunnen niet instemmen met de garantstelling van 165 miljoen euro. De steun levert de stad te weinig op, zegt fractievoorzitter Belhaj. Er komt nu alleen een meerderheid voor het plan als Leefbaar Rotterdam (deels) voor stemt.

Dan komt ‘the finest hour’ van Leefbaar in de hele discussie. Live op televisie bij Knevel en Van den Brink mag raadslid Ronald Schneider zeggen dat de partij unaniem tegen de garantstelling van de gemeente zal stemmen. Vanwege de economische crisis is het risico te groot, zegt Schneider.

Woensdag verschijnt het tweede artikel over de aanloop naar het besluit over het nieuwe Feyenoord-stadion. Dat behandelt de ontwikkelingen in de periode 2013 tot heden.