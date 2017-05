Klacht tegen huisartsen Voorne afgewezen

Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg gaat 37 huisartsen van Voorne niet straffen voor het sluiten van de huisartsenpost in Hellevoetsluis. De klager uit Spijkenisse ving bot bij de tuchtrechter omdat hij niet namens een groep mensen sprak. Omdat hij in Spijkenisse woont, is de man evenmin belanghebbende.

Spijkenisser Willem Heijdacker vond het sluiten van de huisartsenpost in Hellevoetsluis op 1 januari 2015 onterecht. De artsen hebben ook de plicht om de zorg in avond en nacht goed te regelen, oordeelde hij. Het lagere Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg oordeelde al eerder dat Heijdacker in zijn strijd tegen de huisartsen in Hellevoetsluis en Westvoorne geen belanghebbende is, ook al omdat hij nooit door één van hen is behandeld. Ook oordeelde die tuchtrechter dat met het sluiten van de huisartsenpost de zorg op dat deel van Voorne-Putten nog steeds voldoet aan geldende normen en wetgeving. Heijdacker, die eerder protest tegen de sluiting van het Ruwaard van Putten-ziekenhuis in Spijkenisse organiseerde, zette desondanks zijn missie voort.