Politie toont tien relschoppers Coolsingel

Op politie.nl verschijnen woensdag de eerste beelden van relschoppers die worden gezocht na de ongeregeldheden zondag na afloop van Excelsior-Feyenoord in het centrum van Rotterdam.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam worden beelden van circa tien relschoppers getoond. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging tegen de politie of tegen andere mensen die werden belaagd.

Over 39 verdachten die zondag al werden opgepakt en sindsdien vastzitten, wordt in de loop van woensdagochtend een beslissing genomen, aldus het OM. Bekeken wordt of zij worden voorgeleid aan de rechter-commissaris of dat zij met een dagvaarding of een schikking naar huis worden gestuurd.

Twee verdachten van twaalf en veertien jaar zitten al thuis vanwege hun jeugdige leeftijd. Bovendien zijn vier mensen vrijgelaten in verband met examens of een begrafenis.

Het OM verwacht niet dat het bij het tonen van circa tien verdachten van betrokkenheid bij de rellen in de Rotterdamse binnenstad zal blijven.

Een politieteam van twintig rechercheurs bekijkt op het ogenblik tal van beelden die van de ongeregeldheden op onder meer de Coolsingel, het Schouwburgplein, de Binnenweg en de Meent zijn gemaakt. Die zijn opgestuurd naar de politie of opgenomen met bewakingscamera's.