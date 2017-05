Kapster Maassluis wint Coiffure Awards

Het was even schrikken afgelopen weekend voor de 32-jarige Juliëtte den Ouden uit Maassluis. Ze won onverwacht twee Coiffure Awards, een soort Oscars voor kappers.

Juliëtte is de beste mannenkapper van de regio geworden. Ze werd tweede bij de vrouwenkappers, na winnaar Carlos Ramos uit Rotterdam. De jury prees de 32-jarige Den Ouden vanwege haar ongekunstelde coups. 'Less is more', luidde het juryrapport.

Toch is de carrière van Juliëtte niet alleen maar rozengeur en manenschijn. Ze is jarenlang uit de running geweest vanwege een blessure. ''Het is een chronische schouderblessure en ze weten niet wat het is. Het geeft continu een zeurderig gevoel.''

Celebrities

Juliëtte doet tegenwoordig vooral de haarstyling voor fotoshoots. Zo heeft ze ook de haren van celebraties onder handen mogen nemen.

''In Nederland heb ik meerdere bekende Nederlanders gedaan, zoals Humberto Tan en Anna Drijver en in het buitenland George Clooney, Sylvester Stallone en Wesley Sneijder.''

Geheim

"Waarom ik zo goed ben?", zegt de haarstyliste lachend. "Dat is altijd lastig om over jezelf te zeggen. Ik denk dat doordat ik fotoshoots doe ik vooral op het totale plaatje let. Ik let op de kaaklijn en op het gelaat."