Pijnlijke ruzie over namenlijsten Dordtse oorlogsslachtoffers

Binnen de Joodse gemeenschap in Dordrecht en ver daarbuiten is grote verontwaardiging ontstaan over de publicatie van de namen van alle Dordtse slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Dat zegt Dordtenaar Edjo Frank.

De namen staan op lijsten, die op 4 mei onthuld werden in Museum 1940 -1945 aan de Nieuwe Haven in Dordrecht. "Hier worden namen van slachtoffers en daders op één hoop gegooid. Begrijpen ze bij dat museum wel wat ze aan het doen zijn?"

Voorzitter Theo Berendzen van het museum is op zijn beurt boos op Frank: "Die man is nog nooit in ons museum geweest en weet niet waar hij over praat. Wij gooien niks op één hoop, we hebben juist keurig slachtoffers gerubriceerd."

Volgens Frank snapt het museum er niks van: "Met dit soort acties zet je zaken waarvan we juist vinden dat die nooit meer mogen gebeuren op een verkeerde manier in de spotlights.

Berendzen ontkent dat: "wij geven objectief informatie. Er zijn aan alle kanten slachtoffers gevallen. Onder Joodse mensen, maar ook onder burgers en bij de koopvaardij. En er sneuvelden niet alleen geallieerde soldaten. Wij schetsen zo een compleet beeld."



Edjo Frank zegt zelfs boze reacties uit Israël en Amerika te hebben gekregen: "Mensen vragen mij; wat gebeurt er in jouw stad. En wat nog meer verbazing wekt is dat de burgemeester ook nog de onthulling van die lijsten opluisterde met zijn aanwezigheid."

Burgemeester Peter van der Velden schrikt van de kritiek en de ophef: "Dit is een hele pijnlijke zaak. Natuurlijk snapt iedereen dat de Joodse gemeenschap tot de dag van vandaag lijdt onder wat er destijds gebeurd is. Maar ik geloof dat het museum in alle oprechtheid gehandeld heeft."

Van der Velden hoopt dat de ruzie snel wordt uitgepraat: "We moeten naar elkaar luisteren en er samen uit komen. Terwijl ik de raadsvergadering voorzat heeft één van mijn medewerkers daar al initiatief voor genomen. Ik vind dat ik hier als burgemeester echt een rol heb."